Глава Национальной разведывательной организации (MİT) Турции Ибрагим Калын отправился в Соединенные Штаты для проведения ряда ключевых встреч.

В Вашингтоне он встретится с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, а также проведет переговоры с представителями американской разведки и официальными лицами в Белом доме, Конгрессе и Государственном департаменте.

На повестке дня Калына находятся вопросы двусторонних отношений, борьба с терроризмом, в том числе деятельность террористических организаций PKK, FETÖ и ДАЕШ.

Также будут обсуждаться ситуация в Ираке и Сирии и усилия по прекращению огня в Газе.