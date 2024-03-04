ТУРЦИЯ
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Глава MİT встретится с директором ЦРУ
Ибрагим Калын также проведет ряд встреч с высокопоставленными представителями разведки и госструктур США
Глава MİT встретится с директором ЦРУ
Глава MİT Ибрагим Калын / Others
4 марта 2024 г.

Глава Национальной разведывательной организации (MİT) Турции Ибрагим Калын отправился в Соединенные Штаты для проведения ряда ключевых встреч.

В Вашингтоне он встретится с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, а также проведет переговоры с представителями американской разведки и официальными лицами в Белом доме, Конгрессе и Государственном департаменте.

На повестке дня Калына находятся вопросы двусторонних отношений, борьба с терроризмом, в том числе деятельность террористических организаций PKK, FETÖ и ДАЕШ.

Также будут обсуждаться ситуация в Ираке и Сирии и усилия по прекращению огня в Газе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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