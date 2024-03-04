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Геймер «взломал» Пентагон
Военнослужащий США признал причастность к утечке секретных материалов Пентагона
Геймер «взломал» Пентагон
Геймер «взломал» Пентагон / Photo: Reuters
4 марта 2024 г.

21-летний военнослужащий Нацгвардии США Джек Тейшейра, увлекающийся видеоиграми и теориями заговора, признал свою вину и был приговорен к 16 годам тюремного заключения. Это может стать самым длительным сроком лишения свободы по делу о незаконном хранении секретных материалов.

Вынесение приговора Тейшейре назначено на 27 сентября. Тейшейра обязался признать свою вину по всем шести обвинениям в умышленном хранении и передаче информации, относящейся к национальной обороне. Взамен обвинение согласилось не привлекать его к ответственности по дополнительным обвинениям согласно Закону о шпионаже.

Представитель Министерства обороны подтвердил, что Тейшейра продолжает находиться на действительной службе в Военно-воздушных силах и может столкнуться с обвинениями со стороны военного трибунала.

По словам обвинения, Тейшейра не имел доступа к секретной информации ввиду характера своих должностных обязанностей — его работа заключалась в обслуживании компьютеров. Тем не менее, утверждает прокуратура, Тейшейра получил доступ к сотням секретных документов и сознательно вынес информацию за пределы охраняемого объекта, несмотря на предупреждения от начальства. В дальнейшем он, по версии обвинения, размещал материалы на платформе Discord под псевдонимами и предпринимал меры по сокрытию следов своих действий.

Известно, что в результате утечек 15 руководителей Нацгвардии ВВС оказались привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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