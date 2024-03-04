Директор агентства ООН по атомному надзору (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что во вторник он отправится в Москву для переговоров на высоком уровне с российскими официальными лицами, чтобы обсудить вопрос ядерной безопасности в Украине.

Кремль это заявление не прокомментировал.

«Ситуация продолжает оставаться очень хрупкой», — сказал Гросси журналистам, имея в виду Запорожскую атомную электростанцию, расположенную на юго-востоке Украины.

По его словам, безопасность крупнейшей в Европе атомной станции «имеет огромное значение с точки зрения международного мира и безопасности».

Гросси заявил, что намерен лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время своей предстоящей поездки, но добавил, что ожидает официального подтверждения от Москвы как принимающей стороны переговоров. В последний раз Гросси встречался с Путиным в октябре 2022 года.

В феврале Гросси посетил Украину и пересек линию фронта, чтобы лично посетить Запорожскую АЭС в рамках усилий МАГАТЭ по предотвращению ядерной катастрофы в условиях войны. Тогда же он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Гросси заявил, что считает важным поддерживать диалог с обеими сторонами.

Он сообщил, что рассчитывает обсудить в Москве «технические вопросы», связанные с «будущим эксплуатационным состоянием станции».

МАГАТЭ неоднократно выражало тревогу по поводу запорожского предприятия, опасаясь возможной ядерной катастрофы. Завод неоднократно оказывался под перекрестным огнем с тех пор, как 24 февраля 2022 года Россия начала вторжение в Украину, вскоре захватив этот объект.

Шесть реакторов станции остановлены уже несколько месяцев, но ей по-прежнему требуется электроэнергия и квалифицированный персонал для работы важнейших систем охлаждения и других средств безопасности. С начала войны на станции восемь раз пропадало электричество, что вынуждало полагаться на аварийные дизельные генераторы.