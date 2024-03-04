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ЕС крупно штрафует Apple
ЕС оштрафовал Apple на 1,8 млрд евро за нарушение антимонопольных норм
ЕС крупно штрафует Apple
ЕС оштрафует Apple / Photo: Reuters
4 марта 2024 г.

В понедельник регулирующие органы Европейского союза оштрафовали Apple на сумму более 1,8 млрд евро за нарушения правил работы магазина приложений, которые могли привести к повышению цен на подписку на сервисы музыкального стриминга. Этому предшествовало четырехлетнее расследование.

Это первый раз, когда Apple была оштрафована Европейской комиссией, и третий по величине антимонопольный штраф на сегодняшний день, уступающий только огромным штрафам Google и Android.

Европейская комиссия обвинила Apple в недопустимых действиях против стриминговых сервисов, включая Spotify, заключающихся в ограничении возможности информирования пользователей iPhone о более выгодных альтернативах оплаты подписок вне App Store.

Такие действия были признаны Еврокомиссией нарушающими антимонопольные правила. В заключении также сказано, что эта практика негативно сказалась на потребителях, «которые не могут принимать обоснованные и эффективные решения» о том, где покупать подписку на музыку.

Теперь Apple придется убрать условия, запрещающие разработчикам рассказывать пользователям о других способах подписки. Apple заявила, что обжалует это решение, отметив в своих социальных сетях в понедельник, что оно было принято «несмотря на то, что Еврокомиссия не смогла обнаружить никаких достоверных доказательств причинения вреда потребителям». Представители Apple добавили, что решение «игнорирует реалии рынка, который процветает, конкурентоспособен и быстро растет».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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