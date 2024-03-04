Выступая в понедельник перед участниками молодежного фестиваля в Сочи, председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев представил карту, на которой большая часть территории Украины разделена между Россией, Польшей, Румынией и Венгрией. Территория размером с Киевскую область была обозначена как «Украина».

Медведев также заявил, что «территория по обоим берегам Днепра является неотъемлемой частью исторических стратегических границ России».

При этом Приднестровье на этой карте обозначено как часть Молдовы.

Медведев отметил, что «геостратегическое пространство» России неотделимо от Украины и что любые попытки изменить это силой обречены.

«Все наши противники должны раз и навсегда понять простой факт: территории по обоим берегам Днепра являются неотъемлемой частью стратегических и исторических границ России», — сказал он.

«Нынешняя ситуация гораздо хуже той, что была в 1962 году», — заявил Медведев, имея в виду Карибский кризис.

«Это полномасштабная война против России с американским оружием и при участии американского спецназа и американских советников. Так оно и есть», — добавил он.