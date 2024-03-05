В пятницу местное отделение ФБР в Майами выпустило сообщение с просьбой предоставить информацию о Маджиде Дастиани Фарахани, предполагаемом сотруднике Министерства разведки и безопасности Ирана, который, по мнению Бюро, занимался вербовкой «лиц для проведения операций в США, включая покушения на действующих и бывших официальных лиц США».

Правительство США в объявлении о розыске предупредило, что Фарахани говорит по-испански и часто перемещается между Ираном и Венесуэлой.

В 2011 году Министерство юстиции США признало предполагаемого иранского агента виновным в сотрудничестве с мексиканскими наркокартелями в попытке убийства бывшего посла Саудовской Аравии в Вашингтоне Аделя аль-Джубейра, когда тот обедал в одном из ресторанов Джорджтауна. В январе Минюст США предъявил обвинения лидеру иранской банды за то, что тот якобы работал с членами Hells Angels, чтобы убить иранских диссидентов, живущих в Мэриленде.

В 2022 году Минюст США предъявил обвинения членам Революционной гвардии Ирана за якобы имевший место заговор с целью убийства бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Он работал в Белом доме в месяцы, предшествовавшие смерти Сулеймани, за которую Иран неоднократно обещал отомстить США.

Касем Сулеймани был высокопоставленным иранским военным деятелем, командующим элитным подразделением «Кудс» в составе Революционной гвардии Ирана. Он был убит 3 января 2020 года в результате американского ракетного удара по его автомобилю вблизи аэропорта Багдада в Ираке, что вызвало международное напряжение и опасения относительно возможного военного конфликта между Ираном и США.

Как сообщают американские чиновники изданию Semafor, Помпео и специальный посланник Трампа по Ирану Брайан Хук также находятся в списке Тегерана. Правительство США в настоящее время обеспечивает их круглосуточную охрану в связи с угрозой. В пятницу ФБР заявило, что 42-летний Фарахани вербовал людей для совершения «возмездия» за смерть Сулеймани и для ведения «слежки за религиозными объектами, предприятиями и другими объектами в Соединенных Штатах». Министерство финансов ввело санкции против Фарахани.

Брайан Хук, бывший посланник США, заявил на прошлой неделе на слушаниях в Конгрессе, что, по его мнению, заговоры против него продолжаются, и поблагодарил американские правоохранительные органы за то, что они защитили его.

«Я бы хотел, чтобы мы были в таком месте, где в этом нет необходимости, но мы находимся именно там», — сказал он.