Партия «Коммунисты России» обратилась в ФСБ и прокуратуру с просьбой расследовать возможную причастность западных спецслужб к смерти советского лидера Иосифа Сталина в 1953 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Многие свидетельства современников Сталина говорят о возможном отравлении вождя советских народов агентами западного влияния», — сказал Малинкович, согласно сообщению.

Неизвестно, ответили ли ФСБ или Генпрокуратура на запрос партии. Во вторник исполняется 71 год со дня смерти Сталина, который возглавлял Советский Союз с 1924 года до дня своей смерти. По официальным данным, причиной его смерти стал геморрагический инсульт.

Малинкович сообщил РИА Новости, что представители его партии во вторник возложат цветы к бюсту Сталина у Кремлевской стены.

Иосиф Сталин руководил стремительной индустриализацией Советского Союза и возглавлял страну в период Второй мировой войны. При этом правление Сталина отмечено гибелью миллионов людей в результате репрессий — чисток, трудовых лагерей ГУЛАГа, голода и депортаций.