ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Смерть Сталина: западный след?
«Коммунисты России» попросили ФСБ и прокуратуру о расследовании возможной причастности спецслужб Запада к смерти Сталина
Смерть Сталина: западный след?
Смерть Сталина: западный след? / Photo: Reuters
5 марта 2024 г.

Партия «Коммунисты России» обратилась в ФСБ и прокуратуру с просьбой расследовать возможную причастность западных спецслужб к смерти советского лидера Иосифа Сталина в 1953 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Многие свидетельства современников Сталина говорят о возможном отравлении вождя советских народов агентами западного влияния», — сказал Малинкович, согласно сообщению.

Неизвестно, ответили ли ФСБ или Генпрокуратура на запрос партии. Во вторник исполняется 71 год со дня смерти Сталина, который возглавлял Советский Союз с 1924 года до дня своей смерти. По официальным данным, причиной его смерти стал геморрагический инсульт.

Малинкович сообщил РИА Новости, что представители его партии во вторник возложат цветы к бюсту Сталина у Кремлевской стены.

Иосиф Сталин руководил стремительной индустриализацией Советского Союза и возглавлял страну в период Второй мировой войны. При этом правление Сталина отмечено гибелью миллионов людей в результате репрессий — чисток, трудовых лагерей ГУЛАГа, голода и депортаций.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us