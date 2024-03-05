Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский неверно полагает, что все поставки европейских артиллерийских снарядов Киеву будут бесплатными. По словам комиссара, лидер Украины неправильно рассчитал количество снарядов и не указал в своем выступлении те, которые Киев собирается закупить у ЕС за счет выданных ранее средств.

«В марте прошлого года 27 стран ЕС приняли решение поставить 1 млн снарядов за один год... Я сказал «поставить», а не «передать безвозмездно», — подчеркнул Бретон.

В декабре прошлого года глава Минобороны ФРГ Борис Писториус признал, что ЕС не успеет выполнить обещание и поставить Киеву 1 млн боеприпасов к марту.

Еврокомиссар также рассказал о трех способах поставок боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ). Один из них как раз предполагает безвозмездную передачу снарядов. По словам Бретона, к концу марта ВСУ получат 550 тыс. боеприпасов из европейских запасов бесплатно.

Другой путь, как уточнил политик, предполагает, что Киев разместит заказы на боеприпасы на оружейных предприятиях ЕС. Бретон напомнил, что эта схема не нова для украинских властей: таким образом Украина уже закупила свыше 350 тыс. единиц вооружений.

Еврокомиссар отметил, что Евросоюз ежемесячно предоставляет Киеву €1,5 млрд, эту сумму можно направить на закупку снарядов.

Третий путь, по словам чиновника, — это двусторонние поставки. Их подробности ЕС пока предпочитает не раскрывать.

1 февраля 27 стран союза одобрили программу финансирования Украины на €50 млрд при условии, что Киев будет соблюдать демократические нормы и придерживаться верховенства права. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что до конца года ЕС направит ВСУ новые партии танков, вертолетов и дополнительный 1 млн снарядов.

Бретон также заявил, что Европе «нужно перейти на режим военной экономики для оборонной промышленности». По его словам, страны союза должны совместно расширять промышленную базу для производства вооружений.