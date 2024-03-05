Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня в Анкаре принимает своего палестинского коллегу Махмуда Аббаса. На повестке встречи — атаки Израиля на Газу, усилия по достижению перемирия, а также гуманитарная поддержка жителей эксклава.

Турция тесно следит за событиями в регионе с начала израильского вторжения в Газу 7 октября. Анкара активно призывает израильское руководство прекратить атаки по гражданским объектам в секторе и согласиться на переговоры. В ноябре президент Эрдоган предлагал обеим сторонам конфликта встретиться в Турции для прекращения боевых действий.

Кроме того, президент Турции неоднократно в своих выступлениях подчеркивал, что единственный путь к справедливому и стабильному миру — создание независимого и суверенного государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Анкара поддерживает контакты как с палестинским правительством, так и с ХАМАС, а также с другими странами региона на разных уровнях для урегулирования конфликта.

Приоритет для Турции — немедленная остановка израильских атак по Газе до начала священного мусульманского месяца Рамадан. Он в этом году начнется 10 марта и продлится до 9 апреля. Для достижения этой цели ведется интенсивная дипломатическая деятельность.

На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что ХАМАС и Израиль близки к достижению сделки о прекращении огня на время Рамадана, о ней стороны должны были объявить еще 4 марта. Однако прогноз Байдена оказался слишком оптимистичным. Как сообщают израильские СМИ, Тель-Авив недоволен предложениями ХАМАС, потому не послал свою делегацию на переговоры в Каире 3 марта. Диалог посредников в столице Египта еще продолжается.

Как ожидается, на встрече в Анкаре турецкий и палестинский лидеры обсудят текущий прогресс на переговорах о перемирии, а также предложение Турции о международных гарантиях — страна готова выступить гарантом того, что обе стороны конфликта соблюдают соглашение о прекращении боевых действий.