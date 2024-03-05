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Макрон об отправке войск в Украину: можно, но не сейчас
Президент Франции Эмманюэль Макрон вновь прокомментировал свои слова об отправке войск в Украину
Макрон об отправке войск в Украину: можно, но не сейчас
Эмманюэль Макрон / Photo: Reuters
5 марта 2024 г.

Франция не планирует отправлять свои войска в Украину в ближайшее время, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Комментируя международную реакцию на его заявления во время конференции по Украине в Париже на прошлой неделе, французский лидер повторил, что «ничто не исключено», когда речь идет об отправке войск. Об этом он заявил в интервью чешской газете Právo.

«Это не означает, что мы планируем направить французские войска в Украину в ближайшем будущем. Это значит, что мы начинаем дискуссию и думаем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, прежде всего украинской территории», — сообщил Макрон.

Президент Франции сегодня прибыл в Прагу, чтобы встретиться с президентом Чехии Петром Павлом и премьер-министром Петром Фиалой и обсудить «политический и стратегический диалог» в контексте поддержки Украины. Чехия предложила объединить финансовые ресурсы для закупки боеприпасов. Прежде Франция не одобряла этот план, но недавно изменила позицию.

По словам французского президента, участники встречи договорились также о пяти направлениях сотрудничества — кибербезопасности, совместном производстве военной техники для Украины, помощи в обеспечении безопасности наиболее уязвимых стран в контексте конфликта в Украине, поддержке Украины на границе с Беларусью и сотрудничестве в деятельности по разминированию.

«Я всегда четко обозначал наши красные линии. Мы не воюем против российского народа и отвергаем логику эскалации», — подчеркнул Макрон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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