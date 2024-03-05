Канадец напал на выступающих в поддержку Палестины с гвоздезабивным пистолетом

В Торонто полиция арестовала 27-летнего мужчину за нападение с гвоздезабивным пистолетом на пропалестинских активистов. Около 100 человек протестовали против незаконной продажи земель в Палестине возле местной синагоги, где израильская риэлторская группа и несколько строительных компаний консультируют еврейские группы. #trtнарусском #канада #палестина #нападение #израиль #газа #митинг