5 марта 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Канадец напал на выступающих в поддержку Палестины с гвоздезабивным пистолетом
В Торонто полиция арестовала 27-летнего мужчину за нападение с гвоздезабивным пистолетом на пропалестинских активистов. Около 100 человек протестовали против незаконной продажи земель в Палестине возле местной синагоги, где израильская риэлторская группа и несколько строительных компаний консультируют еврейские группы. #trtнарусском #канада #палестина #нападение #израиль #газа #митинг
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