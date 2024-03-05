ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Корабль РФ пошел на дно?
Разведка Украины сообщила о потоплении патрульного корабля РФ «Сергей Котов» в Крыму
Корабль РФ пошел на дно?
Корабль РФ пошел на дно? / Others
5 марта 2024 г.

Подразделение украинской военной разведки (ГУР) в ночь на 5 марта атаковало российский патрульный корабль «Сергей Котов» с помощью морских дронов Magura V5. Об этом сообщается в соцсетях ГУР.

Утверждается, что российский военный корабль был потоплен недалеко от Керченского пролива, получив повреждения кормы и бортов с обеих сторон. О судьбе экипажа корабля ничего не сообщается.

В социальных сетях ранее появлялись сообщения от очевидцев в Крыму, которые слышали звуки взрывов в районе Крымского моста и Керчи. Некоторые российские военные телеграм-каналы сообщали, что ночью украинские военные атаковали с помощью ракет и беспилотников объекты в Крыму, в том числе Крымский мост.

Представители российских властей и Минобороны пока никак не прокомментировали эти сообщения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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