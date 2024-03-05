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Израиль и ООН: конфликт из-за доклада о сексуальном насилии
Тель-Авив обвинил организацию в попытках утаить доклад о сексуальных нападениях со стороны ХАМАС. МИД страны отозвал постпреда при Всемирной организации для консультаций
Израиль и ООН: конфликт из-за доклада о сексуальном насилии
Reuters / Reuters
5 марта 2024 г.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что отзывает посла своей страны в ООН для проведения консультаций. Дипломат обвинил организацию в попытках «‎‎замять» доклад о сексуальном насилии, совершенном ХАМАС. В канцелярии генсека ООН Антониу Гутерриша отвергли все обвинения, уточнив, что доклад готов и будет опубликован.

«‎‎Я приказал нашему послу при ООН Гиладу Эрдану вернуться в Израиль для немедленных консультаций по поводу попыток замять серьезный доклад ООН о массовых изнасилованиях, совершенных ХАМАС и его помощниками 7 октября», — говорится в заявлении главы МИД Израиля.

Министр также раскритиковал генсека Гутерриша за то, что тот не созвал встречу Совбеза для обсуждения результатов доклада и с целью объявления ХАМАС террористической организацией.

Спецпредставитель ООН по вопросам сексуального насилия в конфликте Прамила Паттен 4 марта представила доклад, в котором говорится о «‎‎разумных основаниях полагать», что случаи сексуального насилия во время нападения ХАМАС 7 октября действительно были.

По словам официального представителя ООН Стефана Дюжаррика, Гутерриш «‎‎полностью поддерживал» работу Паттен во время ее визита в Израиль.

«‎‎Ни в коем случае Генеральный секретарь не предпринимал никаких мер для замалчивания доклада», — подчеркнул Дюжаррик.

В отдельном заявлении постпред Израиля при ООН Эрдан обвинил ООН в затягивании расследования, отметив, что организации «‎‎потребовалось пять месяцев, чтобы наконец признать шокирующие сексуальные преступления».

При этом Израиль никак не комментирует и не дает поднимать на полях ООН вопрос о сексуальном и ином физическом насилии израильских военных в Газе. За пять месяцев вторжения израильской армии в сектор убиты более 30 тыс. человек, большая их часть — женщины и дети. Израиль и США неоднократно отклоняли резолюции Совбеза ООН, призывающие к немедленному прекращению огня и урегулированию конфликта путем переговоров.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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