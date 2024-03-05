Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Украина пока не получила €16 млрд доходов от двух донорских конференций, состоявшихся в Польше в 2022 году, на раннем этапе полномасштабного вторжения России.

На упомянутых мероприятиях в Варшаве было собрано €10 млрд и €6 млрд, соответственно. Однако Киев пока так и не получил эти средства и не понимает, куда они были направлены.

«Украина не получила ничего от них. Средства были собраны Польшей совместно с Европейской комиссией для поддержки Украины. Куда они ушли, что поддерживали... Украина ничего не получила», — подчеркнул Шмыгаль.

Это заявление прозвучало на фоне растущего беспокойства в Киеве относительно военной и финансовой поддержки Запада. Конгресс США пока так и не одобрил план финансирования Украины, предложенный президентом Джо Байденом. Пакет предполагает выделение Киеву более $60 млрд. Республиканцы в Палате представителей не хотят поддерживать законопроект, подчеркивая, что США следует сосредоточиться на охране своих границ от незаконных мигрантов.

В апреле 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что глобальное мероприятие по сбору пожертвований на поддержку украинских беженцев в Варшаве принесло более €10 млрд. Однако эти средства власти Украины так и не получили.

Спор вокруг этих донорских сборов еще больше осложняет отношения Польши и Украины. Связи двух стран натянулись из-за спора об импорте зерна и блокады польскими фермерами основных КПП на польско-украинской границе. Потери Киева от блокировки уже превысили $500 млн.

Шмыгаль ранее призвал западные страны ускорить передачу конфискованных российских активов Украине. Речь идет о €300 млрд средств, заблокированных на счетах в Евросоюзе и США.