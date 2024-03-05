В понедельник Албания открыла воздушную гавань советских времен — авиабазу Кучова, которая была восстановлена для обслуживания самолетов НАТО. Альянс инвестировал в реконструкцию аэродрома более 50 миллионов евро. В ознаменование открытия два истребителя, вылетевшие с авиабазы НАТО Авиано в Италии, совершили посадку в Кучове.

«Эта база добавит еще один элемент безопасности для западно-балканского региона, который, как мы все знаем, находится под угрозой со стороны неоимпериалистических амбиций РФ», — сказал Рама во время открытия.

Авиабаза расположена в небольшом городе Кучова, когда-то известном как «Сталинград». В период правления Энвера Ходжи на авиабазе размещались МиГи советского и китайского производства, которые находились в полной боевой готовности. Экипажи были готовы в любой момент подняться в воздух по приказу в случае начала военных действий с Западом. Тогда вероятными целями были Австрия, Германия, Италия и Дания, сообщил премьер-министр Албании Эди Рама.

«Сегодня мы живем в другую эпоху, и, к счастью, Албания находится на другой стороне», — добавил он. Албания, вступившая в НАТО в 2009 году, также ведет переговоры с НАТО о строительстве военно-морской базы на Адриатическом побережье.