Поддержка правящей Консервативной партии упала до самого низкого уровня с 1978 года, следует из опроса института Ipsos.

Аналитики отмечают: поддержка консерваторов, находящихся у власти последние 14 лет, составляет всего лишь 20% — это на семь процентных пунктов меньше по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время оппозиционная Лейбористская партия наращивает рейтинги, у нее уже 47% поддержки.

Предыдущий минимум составлял 22% в 1994 году, когда премьер-министром от Консервативной партии был Джон Мейджор. В 1997 году партия потерпела свое самое тяжелое поражение на выборах за почти столетие.

«Исторические сравнения продолжают выглядеть пугающе для Риши Сунака и консерваторов», — отметил Гидеон Скиннер, руководитель политических исследований в Ipsos.

Для опроса институт интервьюировал 1004 взрослых в Великобритании по телефону с 21 по 28 февраля.

«На фоне всех разделений партия потеряла свой путь», — констатируют в Ipsos.

При этом Лейбористская партия опережает консерваторов в вопросах экономики и государственных сервисов.

Снижение поддержки консерваторов следует за сложным началом года для премьера Сунака: в конце прошлого года Великобритания вступила в рецессию, показав второй худший результат среди крупнейших экономик мира после ФРГ. Кроме того, нарастают споры вокруг предложения Сунака депортировать мигрантов в Руанду. Законопроект вызвал отчуждение либеральной части парламента и негативно сказался на общем отношении британцев к фигуре премьера.

Неудовлетворенность Риши Сунаком в качестве премьер-министра достигла его худшего показателя. 83% респондентов не удовлетворены тем, как правительство управляет страной. Лишь 19% удовлетворены работой Сунака в качестве премьер-министра.