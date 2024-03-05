Американские военные с декабря пытаются прекратить атаки йеменских хуситов на суда в Красном море, однако до сих пор не смогли нанести сколько-нибудь значительного урона повстанцам. Это связано с нехваткой разведывательной информации об арсенале и боевых возможностях хуситов, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Пентагон уверяет, что недели ракетных ударов уничтожили значительную часть вооружения и вынудили хуситов внести тактические корректировки. Однако точных данных у США попросту нет: американцы не могут оценить степень ущерба из-за отсутствия детальной оценки ситуации на земле до начала военной кампании США. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что хуситы переносят свои ракетные площадки в горы на северо-западе Йемена, что сделает их обнаружение еще более сложным. Дэн Шапиро, главный представитель Пентагона по Ближнему Востоку, заявил на слушаниях в Конгрессе на прошлой неделе, что у американских военных было «‎‎хорошее представление» о целях, но они не могли оценить, каким был первоначальный состав арсенала хуситов до начала военной кампании США в январе.

Публичные заявления Шапиро отражают растущую озабоченность, выраженную высокими американскими чиновниками в закрытых кругах, что неполная картина разведки затрудняет оценку Пентагоном того, какие возможности сохранили йеменские повстанцы.

Атаки хуситов на суда, проходящие через Красное море, ключевой маршрут мировой торговли, начались в прошлом году после того, как Израиль начал войну против ХАМАС в секторе Газа. Проиранские мятежники заявили, что будут атаковать суда до тех пор, пока Израиль продолжает военную агрессию в секторе Газа. К слову, во время предыдущего раунда перемирия между Израилем и ХАМАС в конце ноября 2023 года хуситы также прекратили свои нападения на коммерческие суда.

FT отмечает: Пентагон прекратил следить за Йеменом и получать оттуда разведданные после окончания президентства Дональда Трампа.

«‎Поскольку Йемен перестал быть приоритетом, то же самое произошло и с нашим разведывательным фокусом»‎, — признал в беседе с изданием Мик Малрой, бывший старший официальный представитель Пентагона и сотрудник ЦРУ.