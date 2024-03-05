Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил во вторник, что один из участников звонка немецких военнослужащих в Украину, перехваченного РФ, использовал «незащищенную линию». Сейчас в его отношении избираются дисциплинарные меры.

«По имеющимся данным, утечка данных произошла у участника из Сингапура, он был подключен через несанкционированное соединение, то есть фактически через открытое соединение», — заявил Писториус на брифинге.

По словам Писториуса, Россия смогла перехватить военный вызов посредством широкомасштабной слежки, а не шпионской или целенаправленной.

Он также отметил, что Германия примет технические и организационные меры, чтобы такой инцидент не повторился.

Российские СМИ в пятницу опубликовали 38-минутную запись разговора, в ходе которого высокопоставленные немецкие офицеры обсуждали оружие для Украины и потенциальный удар по Крымскому мосту.

Комментируя эту публикацию, министр обороны Германии обвинил РФ в ведении «информационной войны», направленной на создание раскола внутри страны.