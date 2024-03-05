Евросоюз со следующего года откажется от транзита российского газа через Украину, заявила комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон. По ее словам, сейчас страны блока изучают проекты реверсивной транспортировки газа через Украину, включая поставки в Молдавию. Кишинев также планирует снижать зависимость от российского газа, закупая топливо у альтернативных поставщиков и делая ставку на сжиженный природный газ (СПГ).

Транзитные соглашения между Украиной и российским «‎Газпромом» ‎были заключены в 2019 году и будут действовать до конца 2024 года. Они позволяют РФ экспортировать через Украину более 40 млрд кубометров газа в год. Это ежегодно приносит Киеву около $7 млрд.

При этом Брюссель, как уточнила Симон, намерен продолжать использовать украинскую газотранспортную систему, в частности, газохранилища для хранения европейских запасов. В августе прошлого года, несмотря на военные риски, европейские газовые трейдеры начали закачивать природный газ в подземные газовые хранилища в Украине. Игроки отрасли объяснили это более низкими ценами и огромными неиспользуемыми объемами украинских хранилищ. Согласно информации комитета по энергетике Еврокомиссии, в августе прошлого года украинские резервуары были заполнены лишь на 26,6%, в то время как немецкие — на 89%.

Украинские хранилища имеют общую емкость 31 млрд кубометров. По мощностям хранения газа Киев уступает только США и России, что делает Украину крупнейшим газохранилищем Европы.

Кадри Симон уточнила, что ЕС не поддерживает запрет на закупку СПГ у России. Однако в Брюсселе уже разработали инициативы для дальнейшего ограничения закупок газа у РФ. Голосование по ужесточению санкций против газовой отрасли России запланировано на апрель. Еврокомиссия намерена вынести на голосование программу RePowerEU, по которой планируется полностью прекратить закупать российский газ к 2027 году.