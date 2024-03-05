Армения решила вернуть заблудившегося азербайджанского военнослужащего Руслана Панахова на его родину. Это решение было объяснено как знак доброй воли и поступок в рамках соглашения о возврате заблудившихся военнослужащих, достигнутого на высшем уровне между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщила Служба национальной безопасности (СНБ) Армении.

«В знак доброй воли и во исполнение соглашения, достигнутого между Арменией и Азербайджаном на высшем уровне, о том, что военнослужащие обеих сторон, заблудившиеся и оказавшиеся на противоположной стороне, должны быть возвращены в кратчайшие сроки, Армения решила передать Руслана Панахова азербайджанской стороне», — заявили в СНБ.

Следственный комитет Армении ранее выступил с ходатайством о прекращении уголовного преследования Панахова. 5 марта Панахова благополучно вернулся на родину, приземлившись в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Панахов выразил радость по поводу возвращения домой и поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева: «Я знал, что он вызволит меня из плена» (цитата по Report).

Стоит отметить, что в среду СНБ Армении сообщила о задержании Панахова на границе. Минобороны Азербайджана уточнило, что военнослужащий заблудился в Лачынском районе из-за неблагоприятных погодных условий.