Представители ООН заявили во вторник, что уровень недоедания детей в северной части сектора Газа был «особенно высоким» и примерно в три раза выше, чем на юге анклава. Ричард Пиперкорн, представитель ВОЗ в Газе и на Западном берегу, заявил, что один из шести детей в возрасте до двух лет в северной части Газы страдает от острого недоедания.

«Это было зафиксировано в январе. Сегодня ситуация еще хуже», — добавил Пиперкорн. Представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер сказал, что уровень недоедания среди детей в возрасте до пяти лет в северной части Газы был в три раза выше, чем в Рафахе на юге. На севере доступ к помощи сильно ограничен с начала войны.

Элдер добавил, что «даже когда небольшая помощь может поступить, она действительно спасает жизни».

Министерство здравоохранения в Газе заявило в воскресенье, что по меньшей мере 15 детей умерли за последние несколько дней от недоедания и обезвоживания в больнице Камал Адуан на севере Газы.

Призывы к Израилю сделать больше для решения гуманитарного кризиса стали громче после гибели палестинцев, выстроившихся в очередь за помощью в Газе в прошлом месяце. Здравоохранительное ведомство Газы заявило, что 118 человек были убиты в результате израильского огня.

Израиль, который утверждает, что погибшие стали жертвами давки, пообещал провести расследование.

В дополнение к голоду существует растущий риск инфекционных заболеваний. По словам Элдера, девять из десяти детей в возрасте до пяти лет — около 220 тыс. — заболели за последние недели.

«Это становится спиралью, которой мы так боимся: инфекционные болезни, нехватка продовольствия, отчаянная нехватка чистой воды, продолжающиеся бомбардировки и — что само по себе невероятно — все еще продолжающиеся обсуждения нападения на Рафах, город детей», — сказал Элдер журналистам в Женеве.

«В Рафахе проживает около 750 тыс. детей», — добавил Элдер.

В прошлом месяце Израиль усилил бомбардировки Рафаха, где, по оценкам, проживает около 1,5 млн человек, большинство из которых бежали из своих домов дальше на север, чтобы спастись от военного натиска Израиля. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов заявило, что четверть населения Газы — около 576 тыс. человек — находится в одном шаге от голода.