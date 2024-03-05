5 марта 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Пропалестинский инженер Google Cloud сорвал израильскую технологическую конференцию
«Я инженер-программист Google, и я отказываюсь создавать технологии, которые способствуют геноциду». Инженер-программист Google Cloud сорвал выступление управляющего директора Google Israel Барака Регева на конференции израильской технологической индустрии MindTheTech в Нью-Йорке 4 марта. #trtнарусском #палестина #инженер #израиль #газа #секторгаза #гугл #Google #конференция #технологии #геноцид #палестинцы #ньюйорк #протест #trtrussian
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