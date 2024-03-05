ПОЛИТИКА
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Нуланд уходит
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд уходит с занимаемого поста. Ее заменит экс-посол США в Турции
Нуланд уходит
Виктория Нуланд / Фото: Reuters / Others
5 марта 2024 г.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник сообщил, что его заместитель Виктория Нуланд вскоре покинет свой пост.

«Виктория Нуланд дала мне знать, что планирует в ближайшие недели покинуть пост заместителя госсекретаря по политическим вопросам», — заявил Блинкен.

Заместитель госсекретаря по вопросам управления Джон Басс временно займет освободившуюся должность по просьбе Блинкена и президента США Джо Байдена. Басс имеет многолетний опыт работы в Госдепе, в том числе в качестве посла в Грузии, Турции и Афганистане.

Блинкен выразил благодарность Нуланд за ее вклад в работу Госдепартамента. Он подчеркнул, что Нуланд прослужила в государственных структурах США более трех с половиной десятилетий, проработав при шести президентах и десяти госсекретарях. Блинкен также отметил значительный вклад Нуланд в разработку политики США в отношении Украины и России.

Нуланд занимала различные высокопоставленные должности, включая постпреда США при НАТО, представителя Госдепартамента, помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии, а также исполняющего обязанности первого заместителя госсекретаря США. В начале своей карьеры она работала в посольстве США в Москве и активно занималась вопросами, связанными с Россией, странами СНГ и Ближнего Востока.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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