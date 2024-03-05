Во время своего визита в Чехию президент Франции Эммануэль Макрон призвал союзников по НАТО усилить поддержку Вооруженных сил Украины. Он акцентировал на важности единства и решительности в нынешней ситуации, заявив, что европейцам необходимо забыть про малодушие.

«Мы, безусловно, приближаемся к тому моменту в нашей Европе, когда будет уместно не быть трусом», — сказал Макрон в Праге.

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Праге, заявил, что Франция и Чехия осознают возвращение войны в Европу.

«Мы хорошо осознаем, что война вернулась на нашу землю. Силы, которые уже не остановить, с каждым днем усиливают угрозу нападения. Мы должны действовать в соответствии с историей и мужеством, которого она требует», — подчеркнул Макрон.

Напомним, на прошлой неделе президент Франции заявил, что «нельзя исключать» возможность отправки войск НАТО в Украину, позднее добавив, что его слова были тщательно взвешены. Однако, многие страны НАТО, включая Германию, Британию и США, исключили такую возможность. Вместе с тем министр иностранных дел Литвы выразил благодарность Макрону за высказанную инициативу.

Москва резко отреагировала на высказывания Макрона, предупредив о риске прямого конфликта между Россией и НАТО в случае развертывания западных войск в Украине.