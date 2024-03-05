Во вторник Meta пережила масштабный сбой, в результате которого тысячи пользователей не смогли войти в свои аккаунты Facebook и Instagram.

Согласно данным сайта Downdetector, на обеих платформах резко возросло количество зарегистрированных сбоев. Только на Facebook число сообщений о сбоях превысило 460 000, на Instagram — более 71 000.

«Мы знаем, что у людей возникают проблемы с доступом к нашим сервисам. Мы уже работаем над их устранением», — написал в соцсети X (ранее Twitter) представитель Meta Энди Стоун.

Некоторые пользователи также сообщили, что их вышвырнуло из аккаунтов в Facebook. Meta подтвердила на странице входа в Facebook, что платформа испытывает «серьезные нарушения работы». Сбой также затронул Threads и Facebook Messenger.

В 2021 году Meta уже переживала подобный масштабный сбой, длившийся несколько часов. Позже компания объяснила его ошибкой, допущенной при проведении рутинного обслуживания.