В ходе визита в Белый дом израильский министр Бени Ганц столкнулся с острой критикой и серьезными вопросами относительно гуманитарного кризиса в Газе и военной стратегии Израиля, передает издание Axios со ссылкой на источники.

Встреча с вице-президентом США Камалой Харрис и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном продолжалась три часа и выявила глубокое недовольство Белого дома действиями израильского правительства.

После трагедии с гуманитарным конвоем в Газе, которая привела к многочисленным жертвам среди палестинцев, США активизировали требования к Израилю об облегчении доступа гуманитарной помощи в регион. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о необходимости усиления поставок помощи.

В ходе встречи Харрис сообщила Ганцу о желании Соединенных Штатов помогать Израилю, но с условием, что израильское правительство должно выполнить определенные обязательства. «Вице-президент сказала: «Помогите нам помочь вам», — отметил израильский чиновник.

Ганц был удивлен масштабом критики и глубиной разногласий между Израилем и США, особенно касаемо операции в Рафахе. Харрис и Салливан спросили Ганца, куда Израиль планирует переместить более миллиона палестинских гражданских лиц, находящихся в Рафахе, и выразили глубокий скептицизм относительно реализации этих планов.

В ответ Ганц заверил, что эвакуация гражданского населения будет проведена заблаговременно, однако столкнулся с недоверием Белого дома к заверениям Нетаньяху по этому вопросу.

Визит также выявил низкие шансы на достижение соглашения с Саудовской Аравией по нормализации отношений с Израилем в условиях продолжающегося конфликта и отсутствия готовности Израиля к созданию палестинского государства.

Встреча обнажила серьезные разногласия между Израилем и США относительно военных действий в секторе Газа.

Ранее издание Axios писало, что на фоне давления внутри Израиля и призывов к досрочным выборам сообщение о поездке Ганца в Соединенные Штаты вызвало раздражение у премьер-министра Нетаньяху. Израильский премьер дал понять Ганцу, что в стране есть «только один премьер-министр».