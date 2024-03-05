ТУРЦИЯ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Президент Эрдоган осудил «варварство века»
На пресс-конференции с президентом Палестины турецкий лидер обвинил Израиль в совершении геноцида
Президент Эрдоган осудил «варварство века»
Махмуд Аббас и Реджеп Тайип Эрдоган / Others
5 марта 2024 г.

По итогам переговоров в президентском комплексе Бештепе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на совместной пресс-конференции с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Президент Эрдоган заявил, что мир становится свидетелем одного из «величайших варварств века», указав, что при неограниченной поддержке западных сил Нетаньяху и его правительство осуществляют «открытый геноцид против народа Палестины».

«Нетаньяху и его соучастники в убийствах обязательно ответят за каждую пролитую каплю крови перед законом и общественной совестью», — заявил глава государства.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция неизменно поддерживает Палестину, особенно в текущих тяжелых обстоятельствах. Он сообщил, что в результате израильских атак было убито около 32 тыс. палестинцев, почти 2 млн были вынуждены покинуть свои дома, при этом 2,3 млн лишены доступа к пище.

Президент выразил соболезнования палестинскому народу и заявил о тысяче раненых, которые получают лечение в турецких больницах. Он также осудил молчаливое одобрение западных стран и отметил отсутствие единства в исламском мире как одну из причин продолжающегося насилия.

С 7 октября Турция предпринимает значительные усилия для поддержки палестинцев, отправив в регион более 37 тыс. тонн помощи и оказав медицинскую помощь более 900 людям. Глава государства подчеркнул важность мира в Газе для достижения мира на Ближнем Востоке и призвал мировое сообщество к активным действиям для урегулирования конфликта.

«Очевидно, что вместо слов о мирных усилиях существует необходимость в справедливом мире с гарантиями», — отметил турецкий лидер.

В заключение президент Эрдоган подтвердил готовность Турции взять на себя обязательства в рамках гарантий справедливого мира и выразил уверенность, что единство палестинцев станет ключом к преодолению израильского угнетения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us