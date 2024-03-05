По итогам переговоров в президентском комплексе Бештепе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на совместной пресс-конференции с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Президент Эрдоган заявил, что мир становится свидетелем одного из «величайших варварств века», указав, что при неограниченной поддержке западных сил Нетаньяху и его правительство осуществляют «открытый геноцид против народа Палестины».

«Нетаньяху и его соучастники в убийствах обязательно ответят за каждую пролитую каплю крови перед законом и общественной совестью», — заявил глава государства.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция неизменно поддерживает Палестину, особенно в текущих тяжелых обстоятельствах. Он сообщил, что в результате израильских атак было убито около 32 тыс. палестинцев, почти 2 млн были вынуждены покинуть свои дома, при этом 2,3 млн лишены доступа к пище.

Президент выразил соболезнования палестинскому народу и заявил о тысяче раненых, которые получают лечение в турецких больницах. Он также осудил молчаливое одобрение западных стран и отметил отсутствие единства в исламском мире как одну из причин продолжающегося насилия.

С 7 октября Турция предпринимает значительные усилия для поддержки палестинцев, отправив в регион более 37 тыс. тонн помощи и оказав медицинскую помощь более 900 людям. Глава государства подчеркнул важность мира в Газе для достижения мира на Ближнем Востоке и призвал мировое сообщество к активным действиям для урегулирования конфликта.

«Очевидно, что вместо слов о мирных усилиях существует необходимость в справедливом мире с гарантиями», — отметил турецкий лидер.

В заключение президент Эрдоган подтвердил готовность Турции взять на себя обязательства в рамках гарантий справедливого мира и выразил уверенность, что единство палестинцев станет ключом к преодолению израильского угнетения.