Отвечая на вопросы журналиста в передаче Strait Talk на TRT World, президент Сомали Хасан Шейх Махмуд охарактеризовал риски, с которыми сталкивается его страна.

«На данный момент у Сомали нет возможности защитить свою морскую границу. Поэтому мы просим помощи у Турции. Турция поможет Сомали выполнить свою международную обязанность по защите этих земель. Турция — лучший партнер в этом плане», — сказал президент Сомали.

Президент Сомали Махмуд выразил надежду на то, что Турция окажет помощь в создании национального военно-морского флота Сомали, подчеркнув, что такое сотрудничество будет выгодно не только для Сомали, но и для региональной стабильности, а также для международных отношений.

Лидер Сомали также рассказал о планах по закупке других видов турецкого военного оборудования: «Эмбарго на поставки оружия теперь снято. Сомали теперь имеет законное право приобретать турецкое оборудование и оружие. Пока мы находились под эмбарго, Турция поддерживала нас, отправляя свои БПЛА. Теперь, когда мы свободны от этого эмбарго, мы хотим их иметь. Нам нужна оборонная техника, чтобы защититься от террористов. Это произойдет не сегодня и не завтра, но в будущем у нас будут эти технологии, как и у многих стран. Технологии Турции — лучшие в мире. Эти технологии скоро появятся и в Сомали».

Рамочное соглашение об оборонном и экономическом сотрудничестве было подписано между Турцией и Сомали 8 февраля 2024 года. Совет министров Сомали одобрил 10-летнее соглашение о морской безопасности с Турцией, предоставляющее Турции полномочия в территориальных водах Сомали.

В рамках данного соглашения Турция будет отвечать за обеспечение безопасности на море и получит право на 30% от ресурсов экономической зоны Сомали.

Турецкие ВМС действуют у берегов Сомали и в Аденском заливе с 2009 года и активно помогают Сомали в борьбе с пиратами, которые наносят серьезный ущерб экономике страны. Помимо этого, у Турции в столице Сомали Могадишо есть крупная военная база, где дислоцируются турецкие солдаты, а также проходят обучение сомалийские военнослужащие.