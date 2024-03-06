Дональд Трамп и Джо Байден, вероятно, встретятся на президентских выборах в ноябре. Об этом говорят предварительные результаты «супервторника».

Праймериз в «супервторник» — крупнейший день голосования в году, помимо ноябрьских всеобщих выборов. Голосование проходит одновременно в 15 штатах и на одной территории.

Оба кандидата одержали победу в Техасе и Калифорнии — ключевых штатах с точки зрения числа делегатов.

Главному оппоненту Трампа внутри Республиканской партии Никки Хейли досталась лишь победа в штате Вермонт. Байден проиграл только на Американском Самоа, уступив там малоизвестному кандидату от Демократов Джейсону Палмеру.

Ноябрьское противостояние Трампа и Байдена в США называют историческим — впервые с 1956 года одни и те же кандидаты на высший государственный пост США участвуют в выборах повторно. При этом американские статистические агентства сообщают, что несмотря на победы в праймериз, уровень популярности у обоих кандидатов невысок.