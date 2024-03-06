ПОЛИТИКА
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Президент Палестины: Израиль должен уйти
Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что достижение мира требует прекращения израильской оккупации
Президент Палестины: Израиль должен уйти
Махмуд Аббас / Photo: Reuters
6 марта 2024 г.

Во время совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре Аббас заявил, что «безопасность и мир могут быть достигнуты только путем прекращения израильской оккупации палестинских земель, включая столицу в Восточном Иерусалиме».

«Мы продолжим работать над укреплением нашего единства в соответствии с политическими программами и международными обязательствами Организации освобождения Палестины», — добавил он.

Лидеры обсудили также стратегии по прекращению израильской агрессии и зверств против мирного населения в Газе, на Западном берегу и в Иерусалиме.

Аббас предостерег от «потенциальной эскалации напряженности в предстоящий священный для мусульман месяц Рамадан из-за действий Израиля и препятствий для доступа верующих в мечеть Аль-Акса».

Лидеры также отметили важность усилий по получению Палестиной полноправного членства в ООН.

Махмуд Аббас подтвердил «решительное неприятие Палестиной идеи перемещения своего народа из Газы, Западного берега или Иерусалима», подчеркнув необходимость полного ухода Израиля из сектора Газа, «который является неотъемлемой частью палестинского государства».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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