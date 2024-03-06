Во время совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре Аббас заявил, что «безопасность и мир могут быть достигнуты только путем прекращения израильской оккупации палестинских земель, включая столицу в Восточном Иерусалиме».

«Мы продолжим работать над укреплением нашего единства в соответствии с политическими программами и международными обязательствами Организации освобождения Палестины», — добавил он.

Лидеры обсудили также стратегии по прекращению израильской агрессии и зверств против мирного населения в Газе, на Западном берегу и в Иерусалиме.

Аббас предостерег от «потенциальной эскалации напряженности в предстоящий священный для мусульман месяц Рамадан из-за действий Израиля и препятствий для доступа верующих в мечеть Аль-Акса».

Лидеры также отметили важность усилий по получению Палестиной полноправного членства в ООН.

Махмуд Аббас подтвердил «решительное неприятие Палестиной идеи перемещения своего народа из Газы, Западного берега или Иерусалима», подчеркнув необходимость полного ухода Израиля из сектора Газа, «который является неотъемлемой частью палестинского государства».