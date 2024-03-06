Президент Украины Владимир Зеленский никогда не просил Запад направить сухопутные войска для борьбы с российской армией. Об этом 5 марта заявил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

«Президент Зеленский не запрашивал этого, он только просил о средствах и возможностях. Он никогда не просил иностранные войска сражаться за свою страну», — уточнил чиновник.

Идея отправки западных войск в Украину впервые была озвучена президентом Франции Эммануэлем Макроном, который в начале февраля допустил такой сценарий. США и многие европейские союзники, включая Германию, поспешили отречься от заявления Макрона и подчеркнули, что не намерены отправлять свои войска для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что альянс не рассматривает возможность разместить своих военных в Украине для отражения российского наступления.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, напротив, поддержала инициативу Макрона. Политик отметила: лидеры ЕС не должны исключать эту возможность, поскольку это будет «сигналом для России» и вынудит ее прекратить атаки.

Канада также не исключила отправку военных для помощи ВСУ. Министр обороны страны Билл Блэр 29 февраля уточнил, что его страна готова отправить ограниченный контингент военнослужащих в Украину, но только для обучения украинских солдат, а не для непосредственного участия в боевых действиях.

Решительнее всех выступает Чехия. 5 марта чешский президент Петр Павел заявил, что выступает за поиск новых способов поддержки Украины, включая потенциальную отправку военных для «неофициального участия» в конфликте. В частности, речь идет об отправке инструкторов для обучения украинских военнослужащих.

29 февраля президент России Владимир Путин заявил, что отправка войск НАТО в Украину обернется «трагическими последствиями». Западная поддержка Киева «рискует обернуться конфликтом с использованием ядерного оружия», пригрозил российский политик.