Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордеры на арест двух высокопоставленных российских военных офицеров по обвинениям в атаках на гражданскую инфраструктуру Украины.
Это уже второй раз, когда всемирная инстанция публично выдает ордеры на задержание высокопоставленных российских чиновников в связи с войной России и Украины. В марте 2023 года МУС потребовал арестовать президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марию Львову-Белову, обвинив их в похищении детей с Украины.
Ордер выдан на арест генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Также разыскивается российский адмирал Виктор Соколов, командующий Черноморским флотом.
Их обвиняют в военных преступлениях, ударам по гражданским объектам, причинении излишнего побочного вреда мирным жителям или ущерба гражданским объектам, а также в преступлениях против человечности.
«Я неоднократно подчеркивал, что лица, ответственные за действия, которые влияют на невинных граждан или защищенные объекты, должны знать, что это поведение ограничено набором правил, отраженных в международном гуманитарном праве», — заявил генеральный прокурор МУС Карим Хан.
Суд сообщил, что судьи, рассмотревшие представленные обвинителями доказательства, считают, что есть «достаточные основания полагать», что оба офицера несут ответственность за «ракетные удары, совершенные силами под их командованием против украинской электроинфраструктуры» с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ордера должны послужить предупреждением другим высокопоставленным российским чиновникам.
«Каждый российский командующий, который отдает приказы о нападениях на украинских граждан и критическую инфраструктуру, должен знать, что правосудие будет восстановлено. Каждый виновник таких преступлений должен знать, что он будет привлечен к ответственности», — уточнил Зеленский.
Россия не признает юрисдикцию МУС и отвергает все выдвинутые против нее обвинения.