Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордеры на арест двух высокопоставленных российских военных офицеров по обвинениям в атаках на гражданскую инфраструктуру Украины.

Это уже второй раз, когда всемирная инстанция публично выдает ордеры на задержание высокопоставленных российских чиновников в связи с войной России и Украины. В марте 2023 года МУС потребовал арестовать президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марию Львову-Белову, обвинив их в похищении детей с Украины.

Ордер выдан на арест генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Также разыскивается российский адмирал Виктор Соколов, командующий Черноморским флотом.

Их обвиняют в военных преступлениях, ударам по гражданским объектам, причинении излишнего побочного вреда мирным жителям или ущерба гражданским объектам, а также в преступлениях против человечности.

«‎Я неоднократно подчеркивал, что лица, ответственные за действия, которые влияют на невинных граждан или защищенные объекты, должны знать, что это поведение ограничено набором правил, отраженных в международном гуманитарном праве»‎, — заявил генеральный прокурор МУС Карим Хан.

Суд сообщил, что судьи, рассмотревшие представленные обвинителями доказательства, считают, что есть «‎‎достаточные основания полагать», что оба офицера несут ответственность за «‎ракетные удары, совершенные силами под их командованием против украинской электроинфраструктуры»‎ с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ордера должны послужить предупреждением другим высокопоставленным российским чиновникам.

«‎‎Каждый российский командующий, который отдает приказы о нападениях на украинских граждан и критическую инфраструктуру, должен знать, что правосудие будет восстановлено. Каждый виновник таких преступлений должен знать, что он будет привлечен к ответственности», — уточнил Зеленский.

Россия не признает юрисдикцию МУС и отвергает все выдвинутые против нее обвинения.