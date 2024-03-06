Национальная разведывательная организация Турции (MİT) сообщила о нейтрализации Хюсню Кюмека, одного из ключевых членов террористической организации PKK, действовавшего в Сулеймании на севере Ирака.

Кюмек, также известный под псевдонимами «Шевгер Азад» и «Арас», ранее выполнял функции курьера и телохранителя для лидеров PKK Джемиля Байыка и Дурана Калкана.

По полученной информации, Кюмек активно участвовал в организации обучения для сторонников PKK в Сулеймании и Келаре, передавал разведывательную информацию высшему руководству террористической группировки и вовлекал местное население в антитурецкую деятельность.

Операция по его нейтрализации была точечной и проводилась после тщательной разведки, которая позволила определить его местоположение в Сулеймании. Кюмек присоединился к PKK в 1999 году и в течение нескольких лет занимал важные посты в структуре организации, что также включало руководство пресс-службой организации.

Этот успех MİT подчеркивает непоколебимость Турции в борьбе с терроризмом и ее решимость защищать национальную безопасность внутри страны и за ее пределами.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что создание зоны безопасности вдоль границы Турции с Ираком близится к завершению. По его словам, в течение этого лета удастся окончательно урегулировать вопросы, связанные с иракской границей.