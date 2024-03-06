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РФ перехватила французские самолеты
По заявлениям Министерства обороны, над Черным морем были перехвачены три самолета ВВС Франции
РФ перехватила французские самолеты
французские истребители Dassault Rafale / Photo: Reuters
6 марта 2024 г.

Министерство обороны России заявило во вторник, что подняло в воздух истребитель для «предотвращения нарушения государственной границы» тремя французскими самолетами над Черным морем.

«Для предотвращения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Экипаж обнаружил над Черным морем «самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3F и два многоцелевых истребителя Rafale-S, принадлежащих ВВС Франции».

При приближении российских истребителей «иностранные военные самолеты выполнили разворот в сторону от границ Российской Федерации», добавили в ведомстве. Согласно сообщению министерства, нарушения границы зафиксировано не было.

Подобные инциденты происходили и до начала войны в Украине в 2022 году, однако участились после начала конфликта.

В марте 2023 года американский беспилотник Reaper потерпел крушение в результате столкновения с российским истребителем над Черным морем.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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