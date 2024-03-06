ПОЛИТИКА
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Момент, как палестинцы разбирают гуманитарные коробки с едой
Вооруженные силы США в координации с Иорданией доставили по воздуху более 36 тыс. порций еды в северную часть сектора Газа. Однако, по данным правозащитников, это ничтожно мало по сравнению с масштабами недоедания среди жителей эксклава. По данным ООН, четверть населения Газы – 576 тыс. человек – «находится в одном шаге от голода». #trtнарусском #палестина #гумпомощь #газа #израиль #израильипалестина #палестинцы #военные #израильтяне #евреи #сша #голод #еда #помощь #гумпомощь #palestine #gaza #israel #trtrussian
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6 марта 2024 г.
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