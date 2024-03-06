Президент США Джо Байден предупредил о рисках возникновения «очень опасной ситуации», если до начала священного для мусульман месяца Рамадан — 10-11 марта — соглашение о прекращении огня не будет достигнуто.

Он также призвал Израиль обеспечить допуск гуманитарной помощи в Газу.

«Я очень активно работаю с ними. Мы должны доставить больше помощи в Газу. Нет никаких оправданий для ограничений поставок, никаких», — сказал Байден.

«Сейчас все в руках ХАМАС», — добавил американский президент, имея в виду процесс соглашения.

«Израильская сторона сотрудничает, предложение (о прекращении огня) рационально. Мы узнаем обо всем через пару дней. Но нам нужно прекращение огня», — заключил он.

Также Байден ответил на вопрос журналистов о возможном ухудшении взаимоотношений с премьер-министром Израиля Нетаньяху в последнее время, что «они такие же, как всегда и были».