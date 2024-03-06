Директор Российской службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил о соглашении с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильямом Бернсом о предотвращении утечек. В частности, по его словам, США и РФ договорились не предавать огласке содержание встреч и переговоров глав спецслужб. Нарышкин подчеркнул, что российская сторона пока соблюдает этот пакт.

«‎Это было наше взаимное соглашение — не разглашать информацию не только о характере и содержании наших личных встреч и телефонных разговоров, но и о самих фактах. Я придерживаюсь этого соглашения‎», — уточнил глава СВР.

При этом глава спецслужбы заявил, что до соглашения утечки происходили только со стороны американских коллег.

Несмотря на практически полный разрыв контактов между РФ и США на фоне российско-украинского конфликта, Вашингтон и Москва по-прежнему сохраняют канал связи по линии спецслужб, в том числе по линии разведок. В частности, когда вопрос касается стратегических вооружений или международной преступности.

В июне 2023 года главы СВР и ЦРУ обсудили ситуацию в Украине по телефону. В феврале текущего года Нарышкин также сообщил о контактах с американским визави, однако не привел деталей.

После очередного раунда переговоров в сентябре 2023 года Бернс заявил, что Нарышкин был высокомерен во время их последнего телефонного разговора. В ответ глава СВР заявил, что его американский коллега не может избавиться от «идеологических штампов‎»‎. Дерзостью и высокомерием же Бернс, по словам Нарышкина, назвал твердую позицию главы российской разведки в оценке «‎специальной военной операции»‎ — так в РФ называют войну против Украины.

Сообщение Нарышкина о том, что США и РФ имеют соглашение о недопущении утечек, появилось на фоне скандала с перехватом важного разговора немецких военных. В частной беседе военачальники допускали удар ракетами Taurus по Крымскому мосту. В МИД и Минобороны ФРГ не стали опровергать достоверность записи.