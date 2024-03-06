Нетаньяху разозлился

Член военного кабинета Израиля, бывший министр обороны Бени Ганц 4 марта побывал в США на переговорах с американскими официальными лицами. В повестке дня — ситуация вокруг сектора Газа и вопросы двустороннего сотрудничества.

Этот визит прошел по инициативе Ганца, премьер-министр Биньямин Нетаньяху своего согласия на эту поездку не давал. Израильские СМИ со ссылкой на источники в окружении премьера писали, что визит прошел в нарушение правил, согласно которым каждый чиновник должен заранее согласовывать свои зарубежные поездки с главой правительства.

Отмечается, что Нетаньяху узнал о визите своего соперника в США 1 марта, после напряженной беседы с ним по телефону. Разговор, по сведениям изданий, проходил на повышенных тонах. В частности, глава правительства говорил о том, что в стране есть только «один премьер-министр», а также дал указание своему послу в США Михаэлю Герцогу не принимать участие в переговорах в составе делегации Ганца.

Так что не исключено, что самостоятельные дипломатические инициативы Ганца могут еще больше обострить и без того непростые отношения с главой израильского правительства. Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на трех высокопоставленных источников, это свидетельство нарастающего политического кризиса в стране.

В Вашингтоне Ганц встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и членами Конгресса, вице-президентом Камалой Харрис и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

В качестве цели визита Ганца заявлены усиление поддержки Тель-Авива со стороны Вашингтона в секторе Газа и в целом укрепление израильско-американских отношений. При этом накануне визита бывшего министра обороны Камала Харрис раскритиковала израильские власти за то, что они не облегчили гуманитарную ситуацию в Газе, а также призвала к немедленному прекращению огня.

Не исключено, что в США Ганц будет пытаться выторговать дополнительный пакет военной помощи для Израиля, наглухо застрявший в Конгрессе из-за трений между демократами и республиканцами.

Более популярный и договороспособный

Из США бывший министр обороны Израиля отправится в Британию. Его поездку в Вашингтон и Лондон оплачивает центристский политический блок «Государственный лагерь», который входит в правящую коалицию вместе с правоцентристами из партии Нетаньяху «Ликуд».

В оппозиции действия Ганца раскритиковали, посчитав этот несогласованный с Нетаньяху визит демонстрацией полной разобщенности израильского правительства. Впрочем, бывший министр обороны выбрал для визита в западные страны подходящее время — рост его популярности совпал с падением рейтингов Нетаньяху. Так, бывшего экс-главу оборонного ведомства считают наиболее подходящей фигурой на посту премьера свыше 50% опрошенных, в то время как Нетаньяху — лишь 32%.

Согласно соцопросам, в случае проведения досрочных парламентских выборов партия Нетаньяху «Ликуд» может растерять половину из 32 мандатов в кнессете, в то время как «Государственный лагерь» увеличит их число с 12 до 40.

Так что визит Ганца в США — потенциальная заявка на его возможное лидерство в новом правительстве. В отличие от Нетаньяху, он не зависит от крайне правых партнеров по коалиции и может стать для Вашингтона более договороспособным кандидатом.

Попытка повлиять на премьера

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала Андрей Онтиков в беседе с TRT на русском отметил, что у США очень ограничен набор мер, которые они могут предпринять, чтобы добиться от Нетаньяху прекращения боевых действий. А нынешняя американская администрация действительно хотела бы это сделать, считает политолог.

«На носу выборы, и к ним администрации желательно подойти с урегулированной ситуацией вокруг сектора Газа. Но если американские власти начнут применять эти меры на полную катушку, то могут только навредить себе, потому что если представить, что нынешняя администрация голосует в Совбезе ООН против Израиля или налагает на Тель-Авив какие-либо санкции, то демократическая администрация подвергнется критике со стороны республиканцев и это принесет ей только дополнительный ущерб», — считает специалист.

По мнению специалиста, это одна из главных причин такой политики Вашингтона. «На словах американцы вроде призывают к миру и спокойствию, но по факту ничего не делают. Причины прежде всего внутриамериканские. Вопрос — что остается администрации Байдена в таких условиях? Один из вариантов — заигрывать с конкурентами Нетаньяху и как бы посылать ему сигнал, что у них есть и альтернатива, которая может быть более сговорчивой», — отметил аналитик.

Онтиков уверен, что это один из элементов давления на Нетаньяху. «Думаю, что израильский премьер прекрасно понимает, какую игру ведут американцы. Но это не станет каким-то поводом или причиной для изменения политики. Израильский премьер не может отказаться от выбранного курса», — полагает востоковед.

Политолог уверен, что Нетаньяху не может окончить эту войну и вывести войска из сектора Газа. «Потому что он моментально лишится поста премьера и, скорее всего, окажется за решеткой по итогам расследования событий 7 октября», — рассказал эксперт.

По его словам, американцы заигрывают с другими политиками на израильском поле, чтобы как-то повлиять на Нетаньяху. «Но все же вряд ли у них это получится, поскольку, чтобы сделать это, нужны другие подходы и они заключаются в том, чтобы гарантировать ему, как ни странно, в идеале сохранение премьерского кресла и, как минимум, уберечь его от мест лишения свободы — при этом условии кровопролитие в секторе Газа может остановиться». подытожил собеседник.