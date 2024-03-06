ПОЛИТИКА
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Из-за нехватки ресурсов в больницах Газы медики помещают в один инкубатор по два-три младенца
Из-за нехватки медицинских ресурсов в родильном доме Al Helal в Рафахе медики помещают в один инкубатор по два-три недоношенных ребенка. #trtнарусском #палестина #инкубатор #дети #палестинскиедети #газа #секторгаза #рафах #ребенок #недоношенныйребенок #малыш #палестинцы #больница #роды #помощь #новорожденный #palestine #gaza #израиль #trtrussian
тмитмти / Others
6 марта 2024 г.
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