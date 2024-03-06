Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар раскритиковал своего немецкого коллегу Франка-Вальтера Штайнмайера за визит в Греческую администрацию Южного Кипра 12 февраля.

«‎‎Если они [немецкие коллеги] все еще не видят реальности Кипра, если они все еще не могут понять, то виноваты не мы, а они», — подчеркнул Татар во время посещения стенда ТРСК на Международной туристической выставке в Берлине.

Президент напомнил, что на Кипре существуют два отдельных сообщества. По его словам, на протяжении более 350 лет, вплоть до подписания Лозаннского договора в 1923 году, остров был частью Османской империи.

Татар также уточнил, что греки и греческие киприоты никогда единолично не контролировали Кипр.

«‎‎На острове происходил прирост греческого населения во время британского периода», — отметил президент ТРСК. Политик имеет в виду британскую оккупацию острова с 1914 по 1925 год. Кипр оставался колонией Великобритании до 1960 года.

«‎Из-за попыток присоединить Кипр к Греции турецкие киприоты столкнулись со всеми видами несправедливости. Благодаря тому, что Турция всегда стояла на нашей стороне, мы смогли предотвратить это‎», — подчеркнул президент.

«‎Турецкие киприоты имеют право на суверенитет так же, как и греческие киприоты. У них есть право создать там государство. Поскольку они уничтожили это государство силой и выгнали турок, турецкие киприоты установили свое собственное государство со своими приобретенными правами‎», — уточнил Татар.

Политик подчеркнул близость Кипра к Турции (остров находится всего в 60 км к югу от турецкого побережья). В то же время до Греции от острова более 1 тыс. км и свыше 2 тыс. км от центра Евросоюза, куда Кипр входит с 2004 года.

Затяжной конфликт между греческими киприотами и турецкими киприотами длится с 1955 года, несмотря на ряд дипломатических усилий ООН по достижению всестороннего соглашения. Этнические атаки, начавшиеся в начале 1960-х годов, заставили турецких киприотов отступить в укрепления для своей безопасности.

В 1974 году попытка греческих киприотов совершить госпереворот с целью присоединить остров к Греции привела к военному вмешательству Турции. Анкара выступила в качестве гаранта для защиты турецких киприотов от преследований и насилия. В результате в 1983 году была основана ТРСК.

В последние годы мирные переговоры по статусу острова терпели неудачу. В их числе и последняя попытка Швейцарии провести диалог под эгидой гарантов Турции, Греции и Великобритании в 2017 году.