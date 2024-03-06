На ставшем вирусным в Индии видео семь мужчин в военной форме рассказывают, что их заставляют воевать в Украине на стороне российской армии.

«Мы приехали в Россию как туристы в канун Нового года 27 декабря и встретили агента, который помогал нам посещать разные туристические места», — сообщает на хинди один из авторов видео.

«Он предложил отвезти нас в Беларусь, но мы не знали, что нам понадобится виза для этой страны. Мы поехали в Беларусь, дали денег на визы. Но агент потребовал больше. В результате он бросил нас на шоссе, так как у нас не было денег, чтобы ему заплатить», — продолжает он.

«Затем нас поймала полиция и передала российской армии. Они заперли нас в каком-то неизвестном месте на три-четыре дня. Позже они заставили нас подписать с ними контракт на работу помощниками, водителями и поварами» .

По утверждению авторов обращения, полиция сообщила им, что служба в армии — альтернатива длительному тюремному сроку.

«Они угрожали посадить нас в тюрьму на 10 лет, если мы не подпишем. Контракт был на их языке, который мы не понимали, но мы его подписали. Они зачислили нас в учебный центр. Позже мы поняли, что они нас обманули», — утверждает рассказчик.

«После обучения нас высадили в Украине, некоторых из нас отправили на передовую. Говорят, что скоро отправят и нас. Мы не готовы к войне и даже не умеем обращаться с оружием, но они заставляют нас воевать. Мы надеемся, правительство Индии и посольство помогут нам», — добавляет он.

Прежде становилось известно о нескольких подобных случаях, когда граждане Индии приезжали в РФ в поисках заработка, в том числе будучи обманутыми обещаниями мошенников в соцсетях.

Согласно интервью The Indian Express с одним из попавших в похожую ситуацию гражданином Индии, мошенники убеждали его и других «соискателей» в том, что они претендуют на должности помощников в офисах российского правительства.

На прошлой неделе представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал на очередном брифинге для прессы сообщил, что около 20 индийцев, работающих в качестве «вспомогательного персонала» в российской армии, обратились к индийским властям за помощью.

«Насколько мы понимаем, в затруднительном положении оказались около 20 с лишним человек. Мы стараемся изо всех сил добиться их скорейшего освобождения», — сказал Джайсвал, добавив что индийский МИД уже связался с российскими властями по вопросу «вывоза» индийских граждан из РФ.