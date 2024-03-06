Власти Филиппин обвинили КНР в «необоснованных актах принуждения и опасных маневрах» в спорной части Южно-Китайского моря. Манила сообщает, что китайские суда накануне открыли огонь из водометов по одному из филиппинских судов, ранив нескольких членов экипажа. Суда выполняли миссию по снабжению филиппинских войск в акватории в районе спорных островов.

«Такие действия Китая ставят под сомнение искренность его призывов к мирному диалогу и снижению напряженности», — говорится в заявлении специального отряда Филиппин по Южно-Китайскому морю.

Пекин не согласился с обвинениями и в ответ заявил, что филиппинские суда незаконно вторглись в воды, прилегающие к рифу Ренай, который КНР считает своей территорией. Поэтому, как отметили в МИД Китая, китайским пограничникам пришлось принять контрмеры.

«Операция на месте была профессиональной и осторожной, разумной и законной», — заявила представитель МИД Китая Мао Нинг.

«Китай еще раз призывает Филиппины остановить морские нарушения и провокации и воздержаться от любых действий, которые могут усложнить морскую ситуацию», — добавила Мао.

КНР претендует практически на всю территорию Южно-Китайского моря, включая риф Ренай, который Манила называет Второй отмелью Томаса и считает своим. Пекин развернул в этом районе военные корабли для патрулирования зоны.

Вторая отмель Томаса служит базой для небольшого контингента филиппинских войск.

Инцидент во вторник стал последним в серии морских столкновений между Филиппинами и Китаем. Обе страны претендуют на острова в Южно-Китайском море, несмотря на решение Международного арбитражного суда 2016 года, который признал, что претензии Китая не имеют юридической основы.

Пекин отвергает это решение.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос заявил на форуме АСЕАН в Австралии, что его страна будет сотрудничать в переговорах с Китаем, но окажет сопротивление, если ее суверенитет и морские права будут игнорироваться.