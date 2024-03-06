Пять солдат Специальной авиационной службы (SAS) были арестованы британской военной полицией по подозрению в военных преступлениях в Сирии, сообщают британские СМИ.

Солдатам элитных войск могут быть предъявлены обвинения в убийстве в связи с гибелью подозреваемого «боевика» два года назад. Они подозреваются в «применении чрезмерной силы». Солдаты утверждают, что «боевик» представлял угрозу и намеревался «совершить теракт».

Минобороны Великобритании отказалось подтверждать или опровергать информацию об арестах.

«Мы придерживаемся самых высоких стандартов в отношении нашего персонала и серьезно относимся к любым заявлениям о правонарушениях. В случае необходимости любые обвинения в совершении преступлений передаются в полицию для расследования», — заявил представитель Министерства обороны Великобритании.

Войска SAS дислоцируются в Сирии в течение последних 10 лет, участвуя в борьбе с террористической группировкой ДАЕШ и поддерживая вместе с США связи с террористическими PKK/YPG.

Это не первый доклад о предполагаемых преступлениях, совершенных солдатами SAS. В марте прошлого года было начато независимое расследование о предполагаемых убийствах, совершенных британскими войсками в Афганистане.

В декабре 2022 года Минобороны Великобритании начало независимое расследование после обнародованных в документальном фильме телекомпании BBC сообщений о десятках убийств, совершенных солдатами SAS в афганской провинции Гильменд в 2010-11 годах.