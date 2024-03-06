Первая леди Украины Елена Зеленская отказалась от приглашения Белого дома 7 марта в Конгресс, где с ежегодным обращением должен выступить президент США Джо Байден. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Согласно задумке, первая леди США Джилл Байден должна была занять место на сцене рядом с Еленой Зеленской, супругой украинского президента, и Юлией Навальной, вдовой российского оппозиционного политика Алексея Навального. Присутствие этих двух женщин на мероприятии должно было символизировать «сопротивление президенту России Владимиру Путину» и могло стать мощным фоном для выступления Байдена.

Тем не менее, по информации источников, возможное участие Юлии Навальной вызвало неоднозначную реакцию у украинцев. Это связано с прошлыми заявлениями ее мужа о статусе Крыма.

Хотя в последние годы Алексей Навальный неоднократно высказывался в поддержку международно признанных границ Украины 1991 года, его позиция по данному вопросу ранее вызывала критику со стороны украинского общества. Официальный представитель Белого дома высказался, что отказ Елены Зеленской был вызван «конфликтами в расписании», в то время как комментарий от представителей Зеленской так и не последовал.

В то же время пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш объяснила отсутствие Юлии Навальной усталостью после недавней утраты мужа и необходимостью восстановления. «Муж Юлии умер две недели назад. Все это время она была в разъездах. Сегодня первый день, когда она вообще была дома», — рассказала Ярмыш.

В дополнение к этому некоторые источники предполагают, что Елена Зеленская могла отказаться от участия не только из-за присутствия Навальной, но и из нежелания портить отношения с республиканцами, которые на данный момент блокируют помощь Украине.