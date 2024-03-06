ПОЛИТИКА
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Выборы в США: Никки Хейли выбыла
Сообщается, что кандидат на президентский пост в США от партии Республиканцев Никки Хейли выбыла из участия в выборах
Выборы в США: Никки Хейли выбыла
Никки Хейли / Photo: AP
6 марта 2024 г.

Никки Хейли выбывает из президентской гонки в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Это обеспечивает Дональду Трампу возможность вновь соперничать с президентом-демократом Джо Байденом на ноябрьских выборах. Ожидается, что Хейли, бывший посол США в ООН, выступит с кратким заявлением утром в среду.

По данным The Wall Street Journal, Хейли в предстоящем заявлении подчеркнет приверженность к отстаиванию «консервативной внутренней и внешней политики» и предостережет от опасностей изоляционизма и отсутствия финансовой дисциплины, которые, по ее мнению, свойственны Вашингтону.

Хейли оставалась последним соперником Трампа на внутрипартийном голосовании перед президентской гонкой. В «супервторник» Трамп победил в 14 из 15 штатов, включая важнейшие Калифорнию и Техас. Единственную свою победу Хейли одержала в штате Вермонт.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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