Никки Хейли выбывает из президентской гонки в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Это обеспечивает Дональду Трампу возможность вновь соперничать с президентом-демократом Джо Байденом на ноябрьских выборах. Ожидается, что Хейли, бывший посол США в ООН, выступит с кратким заявлением утром в среду.

По данным The Wall Street Journal, Хейли в предстоящем заявлении подчеркнет приверженность к отстаиванию «консервативной внутренней и внешней политики» и предостережет от опасностей изоляционизма и отсутствия финансовой дисциплины, которые, по ее мнению, свойственны Вашингтону.

Хейли оставалась последним соперником Трампа на внутрипартийном голосовании перед президентской гонкой. В «супервторник» Трамп победил в 14 из 15 штатов, включая важнейшие Калифорнию и Техас. Единственную свою победу Хейли одержала в штате Вермонт.