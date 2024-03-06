Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала грозное заявление о том, что размещение американского ядерного оружия в Северной Европе превратит данные объекты в законные военные цели в случае прямого военного столкновения между Россией и НАТО. «Не надо быть военным стратегом, чтобы понимать — подобные объекты будут представлять собой источник прямой угрозы и, естественно, неизбежно войдут в перечень законных целей, определенных сценарием прямого военного столкновения нашей страны с НАТО», — подчеркнула она на полях Всемирного фестиваля молодежи. Захарова также заявила, что появление американского ядерного арсенала на севере континента не приведет к укреплению безопасности стран, принимающих такое оружие. Напротив, их безопасность «явным образом пострадает». Комментируя высказывания президента Финляндии Александера Стубба о значимости ядерного сдерживания, дипломат выразила сомнение в осведомленности финских граждан о потенциальных рисках такого шага. «Насколько граждане Финляндии отдают себе отчет, с какими рисками им придется столкнуться — это большой вопрос <…> Потому что [такое решение] действительно изменит многое в контексте безопасности этой страны и других актуальных для этого государства вопросов», — указала Захарова. В завершение она вновь возложила ответственность за эскалацию напряженности и возможное военное противостояние между Россией и НАТО на США и союзников.