5 марта «Гигафабрика» компании Tesla в Грюнхайде под Берлином была эвакуирована после отключения электричества в результате поджога на электроподстанции.

Леворадикальная «Группа Вулкан» взяла на себя ответственность за саботаж, заявив, что атаковала энергосистему, снабжающую завод. Они назвали Маска «технофашистом», а акцию посвятили привлечению внимания к экологическому ущербу, наносимому деятельностью компании.

В результате инцидента тысячи домов в окрестностях остались на несколько часов без электричества. Полиция расследует инцидент, но пока не подтвердила подлинность заявления «Группы Вулкан».

Илон Маск, глава Tesla, осудил саботаж, назвав его «крайне глупым» и вредным для окружающей среды. Министр экономики Германии Роберт Хабек назвал атаку «нападением на критическую инфраструктуру» и призвал к быстрому расследованию и наказанию виновных.

Tesla заявила, что принимает все меры для обеспечения безопасности своих объектов, но возобновление производства может занять некоторое время.

«Гигафабрика» в Грюнхайде — один из крупнейших заводов Tesla в мире. Он был открыт в 2022 году и производит электромобили Model Y. Завод уже сталкивался с протестами местных жителей, обеспокоенных вырубкой лесов и использованием воды.