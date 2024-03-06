Утром в среду в Бердянске, украинском городе, оккупированном РФ, в результате взрыва погиб член участковой избирательной комиссии. Об этом сообщает глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина на медиаплатформе Telegram.

«Ориентировочно в микрорайоне «Колония» сегодня раздался взрыв. По имеющейся информации ликвидирован один из организаторов псевдовыборов во временно оккупированном Бердянске», — написала она.

Галицина добавила, что в преддверии выборов и, особенно после взрыва, присутствие российских силовиков в городе будет усиливаться.

«В очередной раз призываем бердянцев быть осмотрительными и осторожными. Избегать большого скопления людей, представителей «избирательных» комиссий и сами участки. Не исключены провокации со стороны оккупантов», — сообщила она.

Прежде сообщалось, что 27 февраля в городе Новая Каховка раздавались взрывы у офиса российской партии «Единая Россия» и у одного из избирательных участков.