ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Бердянске убит член избиркома
Согласно сообщениям украинских властей, в результате взрыва в оккупированном Россией Бердянске погиб член местного избиркома
В Бердянске убит член избиркома
Бердянск / Photo: Reuters
6 марта 2024 г.

Утром в среду в Бердянске, украинском городе, оккупированном РФ, в результате взрыва погиб член участковой избирательной комиссии. Об этом сообщает глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина на медиаплатформе Telegram.

«Ориентировочно в микрорайоне «Колония» сегодня раздался взрыв. По имеющейся информации ликвидирован один из организаторов псевдовыборов во временно оккупированном Бердянске», — написала она.

Галицина добавила, что в преддверии выборов и, особенно после взрыва, присутствие российских силовиков в городе будет усиливаться.

«В очередной раз призываем бердянцев быть осмотрительными и осторожными. Избегать большого скопления людей, представителей «избирательных» комиссий и сами участки. Не исключены провокации со стороны оккупантов», — сообщила она.

Прежде сообщалось, что 27 февраля в городе Новая Каховка раздавались взрывы у офиса российской партии «Единая Россия» и у одного из избирательных участков.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us