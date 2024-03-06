Об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян. Ранее это же мнение было высказано секретарем правящей парламентской фракции «Гражданский договор» Артуром Ованнисяном, который отметил, что данная проблема вызывает обеспокоенность как у членов его партии, так и у большинства общества.

Глава комиссии парламента Армении по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян отметил, что с Россией у Армении существует «достаточно широкая договорно-правовая база, но в некоторых случаях конкретика может отсутствовать».

«Кажется, мы фиксируем реальность, что аэропорт «Звартноц» в правовом плане рассматривается как пограничный пункт, но не является фактической границей Армении, и в этом случае мы нуждаемся в отдельных регулировках и, кажется, в этом смысле никаких дополнительных регулировок не было», — сказал он.

В конце февраля спикер парламента Армении Ален Симонян выразил мнение, что деятельность Погранвойск ФСБ России в аэропорту «Звартноц» должна быть прекращена, подчеркнув, что Армения способна сама контролировать и защищать свои границы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что пока не было принято никаких решений о выводе российских пограничников из аэропорта «Звартноц». Он отметил, что Россия ценит «особые отношения с Арменией» и выразил уверенность в том, что «все трудности будут преодолены благодаря политической воле и конструктивному подходу лидеров обеих стран».