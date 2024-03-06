Момент спасения кота из-под завалов после очередной израильской атаки по Газе

В Газе команда гражданской обороны Палестины вытащила из-под завалов разрушенного дома кота, который оказался там в результате очередного израильского авиаудара. Временное постановление Международного суда в Гааге, принятое в январе, предписывает Тель-Авиву прекратить атаки, акты геноцида и принять меры, гарантирующие предоставление гуманитарной помощи гражданскому населению в секторе Газа. #Палестина #Газа #секторГаза #палестинцы #Израиль #атака #кот #спасение #завалы