ПОЛИТИКА
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Момент спасения кота из-под завалов после очередной израильской атаки по Газе
В Газе команда гражданской обороны Палестины вытащила из-под завалов разрушенного дома кота, который оказался там в результате очередного израильского авиаудара. Временное постановление Международного суда в Гааге, принятое в январе, предписывает Тель-Авиву прекратить атаки, акты геноцида и принять меры, гарантирующие предоставление гуманитарной помощи гражданскому населению в секторе Газа. #Палестина #Газа #секторГаза #палестинцы #Израиль #атака #кот #спасение #завалы
ьтитьи / Others
6 марта 2024 г.
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